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Шестеркин набрал 2 очка в 3 играх в сезоне НХЛ и делит 8-е место среди россиян с Кучеровым, Марченко, Дорофеевым, Демидовым и еще 4 игроками. У Овечкина и Мичкова по 1 баллу

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин результативно начал новый сезон НХЛ .  В 3 играх на счету 30-летнего россиянина 2 (1+1) очка – гол в пустые ворота « Тампы » (5:1) и ассист в матче с «Ютой» (4:2).

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