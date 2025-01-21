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В кастрюльке

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Домашний медовый торт. Новый необычный рецепт: вкусно и просто

Домашний медовый торт. Новый необычный рецепт: вкусно и просто

Медовик — это один из самых популярных и любимых десертов. Этот торт, состоящий из множества тончайших коржей, пропитанных сладким медом и кремом, завоевал сердца многих своим уникальным вкусом и ароматом.

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