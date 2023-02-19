Аргументы недели

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Володин назвал «самым подлым поступком» режима Зеленского вероятную отмену празднования Дня Победы на Украине

Володин назвал «самым подлым поступком» режима Зеленского вероятную отмену празднования Дня Победы на Украине

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин назвал «самым подлым поступком» режима президента Владимира Зеленского вероятную отмену празднования Дня Победы на территории Украины.

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