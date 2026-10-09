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ИА Регнум

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В ООН обеспокоены ростом жертв от атак ВСУ среди гражданских в России

ООН выражает глубокую обеспокоенность в связи с ростом числа жертв среди мирных жителей России в результате атак украинских военных.

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