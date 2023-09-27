Почему в Канаде «вдруг увидели» нацизм, почему «не видели» его раньше и почему всё происходящее — не борьба с ним

Автор аналитического Telegram-канала «Ватфор — автострадный thinktank» разбирает, что же такого случилось, что Канада и канадцы вдруг «увидели» всех тех престарелых нацистов и их украинских пособников из числа резунов УПА*, которые многие десятилетия спокойно жили в стране кленового листа, проведя там спокойную и весьма комфортную старость, а многочисленная украинская дисапора совершенно спокойно чествовала их, ставила памятники, платила вторую пенсию оставшимся на Украине «УПАшникам»**.
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