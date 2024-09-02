В команде Шойгу нашли недвижимость на 120 млн рублей

Следователи сейчас проверяют законность приобретения недвижимости на сумму 120 млн рублей. У арестованного бывшего командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова и членов его семьи нашли недвижимость в размере 120 млн рублей.
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