Гроша и мистер Ви

Их методы не совпадают. Их характеры — как огонь и лёд. А ещё они искренне ненавидят работать в паре, и никак не могут решить — кто же из них главный? Знакомьтесь: Гроша — кот с улицы, который привык доверять только себе и своей интуиции, а правила считает уделом слабаков; Мистер Ви — аристократ до кончиков усов, который шагу не ступит без плана.