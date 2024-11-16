В аптеках страны: дефицит важного препарата ставит под угрозу здоровье пациентов Юлия ЧелкановаВ последние недели в аптечных сетях по всей стране наблюдается серьёзный дефицит физраствора, более известного как хлорид натрия.
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