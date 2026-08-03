Met Gala-2027 посвятят творчеству Джона Гальяно

Met Gala 2027 года пройдет 3 мая и будет посвящен творчеству британского модельера Джона Гальяно. Об этом объявил Метрополитен-музей, который организует выставку «John Galliano: Horizon» в честь дизайнера.
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