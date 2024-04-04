Тайна письма короля из ущелья Алмоси

<p>Археологи расшифровали древний текст на валуне, найденном в ущелье Алмоси в Таджикистане. Это письмо, известное как "неизвестное письмо", было использовано во время господства Кушанской империи (около 50-250 гг.
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