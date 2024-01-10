Турбину сделали из дерева. Это экологично

Шведский стартап построил самую высокую в мире деревянную ветряную турбинуШведский стартап достиг успеха в области устойчивой энергетики и строительства, построив самую высокую в мире деревянную ветряную турбину высотой 150 метров.
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