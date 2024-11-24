Ангиомы: когда сосудистые образования требуют удаления, поясняет Никифорова

Никифорова объясняет, что ангиомы — это сосудистые образования, безопасные для здоровья. Однако, если они причиняют дискомфорт, существует возможность их удаления с помощью современных медицинских методов.
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