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Ангиомы: когда сосудистые образования требуют удаления, поясняет Никифорова

Ангиомы: когда сосудистые образования требуют удаления, поясняет Никифорова

Никифорова объясняет, что ангиомы — это сосудистые образования, безопасные для здоровья. Однако, если они причиняют дискомфорт, существует возможность их удаления с помощью современных медицинских методов.

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