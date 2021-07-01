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Компартия Китая отмечает 100-летие

1 июля Китай отмечает 100-летие Коммунистической партии. На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошло праздничное мероприятие, в котором приняли участие около 70 тысяч человек, хотя изначально организаторы рассчитывали, что людей будет вдвое меньше.

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