Первый в мире монитор с E Ink и частотой обновления 60 Гц вышел на глобальный рынок за $349

Когда-то устройства с экранами E Ink выступали в качестве альтернативы книгам, но к настоящему времени эта технология развилась достаточно, чтобы конкурировать с традиционными экранами в планшетных компьютерах и мониторах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии