Польша признала победу Газпрома

АЗ

Андрей Зарубкин

Накануне распада СССР Польша набрала на Западе кредитов на 28-мь млрд тех ещё долларов США. Вложили их в инфраструктуру, в покупку новых производств. Когда настала пора отдавать кредиты, своих денег не нашлось. Обратились за помощью к братскому СССР. Мы погасили их долги. Россия стала правопреемницей СССР. Панове! Верните деньги с процентами!