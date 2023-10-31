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Польша признала победу Газпрома

Польша признала победу Газпрома

Польша неожиданно признала правоту Газпрома в собственном суде и отказалась требовать 7,6 млрд долларов от российской компании.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Накануне распада СССР Польша набрала на Западе кредитов на 28-мь млрд тех ещё долларов США. Вложили их в инфраструктуру, в покупку новых производств. Когда настала пора отдавать кредиты, своих денег не нашлось. Обратились за помощью к братскому СССР. Мы погасили их долги. Россия стала правопреемницей СССР. Панове! Верните деньги с процентами!
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1 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Как были паны гиеной так ими и остались в руках англосаксов и жидомасонов..
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20 час.

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