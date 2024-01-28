Источник: Ferrari и Audi – не единственные варианты продолжения карьеры для Сайнса

Scuderia FerrariУ пилота Ferrari Карлоса Сайнса есть несколько вариантов продолжения карьеры в Формулы 1 – и это не только продление контракта со Скудерией и переход в Audi, сообщает испанское издание AS.
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