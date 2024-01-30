Помощник Путина Левитин сыграл важную роль в том, что РФС остался в УЕФА

Мнение Игоря Левитина, помощника президента РФ, члена попечительского совета футбольного союза, стало одним из определяющих в вопросе, в какой конфедерации должен находиться Российский футбольный союз (РФС).
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