Театр абсурда
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Театр абсурда

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Шольц запретил Путину цитировать Канта: что разозлило германского канцлера?

Шольц запретил Путину цитировать Канта: что разозлило германского канцлера?

NEWS.ru Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент России Владимир Путин не имеет права цитировать немецкого философа Иммануила Канта, передает издание Welt.

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Комментарии
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Александръ Мосинъ
Идиот, у Канта было Российское гражданство... Он присягал российской императрице...
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15 час.
АндрейБорков
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14 час.
георгий отрожденный отрожденный
Да, плохо когда  нет своих, а живут чужими мыслями
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14 час.

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