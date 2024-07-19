Белоусов приказал, наконец, создать на аэродромах защитные сооружения для самолетов

В здании Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве министр Андрей Белоусов 19 июля провел новую встречу с военными корреспондентами и рассказал о принятых мерах по итогам первого совещания.
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