Мэр Краснодара предложил приковать его наручниками к столбу

20 июля на стихийном митинге, организованном жителями улиц Краеведа Соловьёва и Крузенштерна в Краснодаре, мэр города Евгений Наумов предложил заковать себя в наручники, чтобы успокоить возмущённых граждан, оставшихся без воды и электроэнергии.