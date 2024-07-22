Мэр Краснодара предложил приковать его наручниками к столбу

20 июля на стихийном митинге, организованном жителями улиц Краеведа Соловьёва и Крузенштерна в Краснодаре, мэр города Евгений Наумов предложил заковать себя в наручники, чтобы успокоить возмущённых граждан, оставшихся без воды и электроэнергии.
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