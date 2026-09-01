Астронавты ЕКА и NASA вышли в открытый космос с борта МКС

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Софи Адено и ее американская коллега из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джессика Меир вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
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