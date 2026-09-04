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Журнал «Профиль»

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Число жертв наводнения в Непале достигло почти 1,3 тыс. человек

Число жертв наводнения в Непале достигло почти 1,3 тыс. человек

В результате масштабного наводнения и схода селевых потоков без вести пропало 5083 человека, большинство из них Нувакоте и Расуве, в том числе 583 иностранца.

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