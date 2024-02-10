В Турции запустили кампанию по преодолению образа недорогого направления

Турции необходимо изменить свой образ как дешевого туристического направления и предложить качественные услуги путешественникам с различными бюджетами, заявил глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Эркан Ягджы.
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