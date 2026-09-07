Belgium's soccer body won't support Infantino's FIFA re-election bid

Royal Belgian Football Association said Monday it won't support FIFA President Gianni Infantino's bid for a third term at the helm of the world body.
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