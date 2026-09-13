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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Знай наших 💪 Команда Новоаннинской школы №5 победитель Кампуса «Школа детского инициативного бюджетирования»!🏁 📊 Сегодня на базе Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС состоялось главное событие программы — защита проектов.

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