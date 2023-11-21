Пацифизм с оплатой мразями

МП

Михаил Пантюхин

Эта дура ещё не поняла сама что такое пацифизм! Эта дура подтанцовывала бандерлогам и пиндосам! Для неё убиенные дети ЛДНР, Одессы руками нацистов поцифизмом называется??? Гореть ей в аду!!! Те, кто оправдывают убийства беззащитных детей, женщин, стариков хуже чем фашисты!!! И то, что ей дали 7 лет, маловато будет за предательство России и НАРОДА!!! Но думаю, что её "резюме" уже знают зечки, которые превратят её существование в ад!!! Не думаю, что она оттуда выйдет, а если выйдет, то останется никчемной ни к чему!!! Эта "художница" совсем забыла - когда-то она рисовала, а теперь её разрисуют на долгие годы!!! Пьяница проспиться, но эта идиотка никогда!