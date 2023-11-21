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Пацифизм с оплатой мразями

Пацифизм с оплатой мразями

CEВЕРНетолерантный Ко ‎мне‏ ‎обратился ‎мой ‎друг ‎со ‎встревоженными‏ ‎словами ‎о‏ ‎том,‏ ‎что ‎в ‎нашей ‎стране‏ ‎зреет ‎что-то‏ ‎плохое.

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Комментарии
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Галина Дьячина
может в тюрьме поумнеет..
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2 час.
МП
Михаил Пантюхин
Эта дура ещё не поняла сама что такое пацифизм! Эта дура подтанцовывала бандерлогам и пиндосам! Для неё убиенные дети ЛДНР, Одессы руками нацистов поцифизмом называется??? Гореть ей в аду!!! Те, кто оправдывают убийства беззащитных детей, женщин, стариков хуже чем фашисты!!! И то, что ей дали 7 лет, маловато будет за предательство России и НАРОДА!!! Но думаю, что её &quot;резюме&quot; уже знают зечки, которые превратят её существование в ад!!! Не думаю, что она оттуда выйдет, а если выйдет, то останется никчемной ни к чему!!! Эта &quot;художница&quot; совсем забыла - когда-то она рисовала, а теперь её разрисуют на долгие годы!!! Пьяница проспиться, но эта идиотка никогда!
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1 час.
Виталий Рудзит
Ну и рожа....
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