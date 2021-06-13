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Бывший врач Эриксена заявил, что у него не было проблем с сердцем

Бывший врач Эриксена заявил, что у него не было проблем с сердцем

Профессор Санджай Шарма, проводивший кардиологические тесты для Кристиана Эриксена с 2013 по 2020 год, когда футболист играл за лондонский "Тоттенхэм", прокомментировал инцидент во время матча между Данией и Финляндией на чемпионате Европы - 2020.

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