Бывший врач Эриксена заявил, что у него не было проблем с сердцем

Профессор Санджай Шарма, проводивший кардиологические тесты для Кристиана Эриксена с 2013 по 2020 год, когда футболист играл за лондонский "Тоттенхэм", прокомментировал инцидент во время матча между Данией и Финляндией на чемпионате Европы - 2020.