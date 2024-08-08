В Чебоксарах проходит Всероссийский конкурс "Лучший водитель троллейбуса" с призовым фондом 500 тысяч рублей

В столице Чувашской Республики проходит XXI Всероссийский конкурс "Лучший водитель троллейбуса". 32 водителя из разных регионов страны борются за победу и призовой фонд в 500 тысяч рублей от Министерства транспорта России.
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