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В Чебоксарах проходит Всероссийский конкурс "Лучший водитель троллейбуса" с призовым фондом 500 тысяч рублей

В Чебоксарах проходит Всероссийский конкурс "Лучший водитель троллейбуса" с призовым фондом 500 тысяч рублей

В столице Чувашской Республики проходит XXI Всероссийский конкурс "Лучший водитель троллейбуса". 32 водителя из разных регионов страны борются за победу и призовой фонд в 500 тысяч рублей от Министерства транспорта России.

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