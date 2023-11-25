Дроны с автоматическими дефибрилляторами способны спасать жизни — они прил...

Дроны с автоматическими дефибрилляторами способны спасать жизни — они прилетают раньше скорой, показало исследованиеОбширное более чем двухлетнее исследование в Швеции по доставке дронами автоматических дефибрилляторов для реанимации людей с остановившимся сердцем показало, что беспилотники действительно спасают жизни до прибытия медиков.