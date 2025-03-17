В Екатеринбурге мокрый снег будет идти еще два дня

В Екатеринбурге мокрый снег с дождем ожидается еще 17 и 18 марта. «Южные районы области атмосферный фронт, несущий минусовую температуру, преодолеет не сразу, ему потребуется двое суток, чтобы вырваться из зоны параллельных фронту воздушных потоков.