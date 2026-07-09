Эти машины чаще всего незаконно парковались на местах для инвалидов

За парковку в зонах, предназначенных для инвалидов, водителям грозят серьезные санкции.Помимо административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, транспортное средство может быть задержано и эвакуировано на специализированную стоянку по постановлению ГИБДД.
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