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За рулем

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Эти машины чаще всего незаконно парковались на местах для инвалидов

Эти машины чаще всего незаконно парковались на местах для инвалидов

За парковку в зонах, предназначенных для инвалидов, водителям грозят серьезные санкции.Помимо административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, транспортное средство может быть задержано и эвакуировано на специализированную стоянку по постановлению ГИБДД.

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