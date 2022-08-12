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В Кузбассе с начала августа третий человек выпал из окна и разбился

В Кузбассе с начала августа третий человек выпал из окна и разбился

В Кузбассе с начала августа уже три человека выпали из окна или с балкона и разбились насмерть. Очередной подобный случай произошёл в Кемерове, о чём утром в пятницу, 12 августа, сообщили очевидцы в соцсетях и опубликовали фото с места происшествия.

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