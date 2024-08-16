Пенсионеры смогут узнать об “Электронном доме” у Ангарских прудов

В рамках масштабного форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на территории девяти столичных парков эксперты городской цифровой платформы «Электронный дом» проводят лекции для старшего поколения.
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