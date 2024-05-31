Комментатор Генич заявил, что был шокирован примирением Карреры и Глушакова

Спортивный комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в своем Telegram-канале заявил, что был крайне удивлен встрече Массимо Карреры и Дениса Глушакова, которые в свое время вместе работали в московском "Спартаке".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии