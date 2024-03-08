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Впервые в России создано VR-приложение для помощи детям с аутизмом

Впервые в России создано VR-приложение для помощи детям с аутизмом

Молодые ученые Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ разработали первое в России приложение с использованием технологий виртуальной реальности для поведенческой терапии детей и подростков с расстройством аутистического спектра, пишет Наука.

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