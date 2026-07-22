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Поляков готовят к появлению в небе дронов, которые объявят российскими

Поляков готовят к появлению в небе дронов, которые объявят российскими

"Захваченные украинские беспилотники русские могут использовать для провокаций против восточного фланга НАТО, против стран Балтии, Финляндии, Румынии, а также против Польши", – заявил вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.

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