Перед Хабаровском: театр Российской армии показал премьеру «Капитанской дочки»

Центральный академический театр Российской армии, чьи гастроли состоятся в Хабаровском крае в этом месяце, 6 июня 2024 года, в день 225-летия Александра Пушкина, День русского языка, на Большой сцене показал премьерный спектакль «Капитанская дочка» в постановке Павла Сафонова.