В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали сбытчиков фальшивых банкнот

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя краевого центра и двоих жителей Хабаровского района 25 и 22 лет.
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