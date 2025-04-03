Победитель "Танцев со звездами" стал фигурантом дела о хищении у "Калашникова"

Октябрьский районный суд в городе Иваново поместил под домашний арест учредителя ООО "Интертехника" Алексея Леденева, который является вторым фигурантом уголовного дела о хищении при поставках бракованных деталей концерну "Калашников" при выполнении государственного оборонного заказа.