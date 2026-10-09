Кремль сделал заявление о задержании Рыбаря в Черногории. Российские дипломаты будут выяснять, почему руководителя «Рыбаря» Звинчука задержали в Черногории, а также защищать его права, заявил Песков.
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