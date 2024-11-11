«АПРИ» показала на РЭФ’24 актуальность реализуемых проектов

Erid: LjN8KXZaB Компания подробно рассказала о своём девелоперском продукте — «город в городе» с мощным социокультурным ядром 7 и 8 ноября на II Русском экономическом форуме, который прошёл в Челябинске, выступил главный архитектор ПАО «АПРИ» Павел Крутолапов.