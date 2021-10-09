Мировое обозрение

59 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Джиоев
    Вот здесь я поддерживаю Жириновского. У преступников и у таких отморозков нет национальностей. Они должны получат по ...Жириновский призв...
  • Владимир Руднев
    А вот если все таки один отопительный сезон сократить транзит до минимума с с максимальной отпускной ценой,что бы ска...Экономист Кущ: вс...
  • Сергей К
    Трамп прав , вероятно Байден китайский агент, Вообще говоря Байден немного похож на китайца.Трамп заявил, что...

Российские пограничники начали получать тепловизоры «Сыч-ЗПС»

Российские пограничники начали получать тепловизоры «Сыч-ЗПС»

Современные тепловизоры «Сыч-3ПС», позволяющие проводить разведку на расстоянии до 4 километров, начали поступать в подразделения погранслужбы России, сообщила пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх