Российские пограничники начали получать тепловизоры «Сыч-ЗПС»

Современные тепловизоры «Сыч-3ПС», позволяющие проводить разведку на расстоянии до 4 километров, начали поступать в подразделения погранслужбы России, сообщила пресс-служба холдинга «Росэлектроника».
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