Труба лежит на дне, а правда всплывает по частям

ЦРУ знало, не возражало, даже предлагало деньги История с подрывом «Северных потоков» который год обрастает новыми деталями, и очередная порция подробностей поступила от немецкого журналиста-расследователя Оливера Шрема.
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