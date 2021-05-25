Почему я рад поражению Манижи на Евровидении?

Сергей ЕПолитикаПочему я рад поражению Манижи на Евровидении? Потому что я злой? Не угадали. Сейчас я спокойно всё объясню, а соглашаться со мной или нет - это личное дело каждого.Вернуться к статье1811НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСТСвета ТерехинаХм.....а может стоит взглянуть на всё это с другой стороны? Ну представьте себе, что победила на конкурсе ентом Россия. Что дальше? Вроде как следующий конкурс принимает страна победительница, т.е. у нас бы устраивали очередное Евровидение. И вот теперь главный вопрос - а вы желали бы, чтоб именно у нас был этот шабаш фриков......ни то баб ни то мужиков......а уж репертуар бы для нас подобрали такой, что Манижа позавидовала бы. Так, что возрадуемся, что ни мы побеждаем на этом конкурсе......Иван ИвановСогласен с автором на 100%. Скажу больше. Песня - от слова "петь". Песню поют, а не рассказывают дурным голосочком. А попробуйте напеть то, что курлыкала эта Макитра на сцене?.. Но это Гейровиденье, там, как давно известно, чем хуже - тем лучше. И правильно написал один из зрителей, сразу после победы итальянцев: "Смотрите, он прямо в зале не отходя от кассы дозу принимает за столом..." Вот для таких и конкурсАКАлександр КаплуненкоПредлагаю на следующий год отправить в Италию дуэт Гозмана и Венедиктова. Жанр - рэп. Нам по х.ю, кто победит на этом бесполом конкурсе. Но! - поржём от души.Георгий Кожокарькак будто те которые красиво пели имели достойные места - чего вы чудите ? мне лично по всем параметров понравилось ее выступления - молодчина Манежа !vilnap субботкинНа лицо реальная деградация общества. Вытащить говно на общее обозрение, и к тому же любоваться им. Это одна сторона медали. Музыка, так, не самая худшая, но слова - это просто набор шелухи. Песенка о старой 30-летней деве, к тому же толстой и хамовитой. К истинно русской женщине красавице вообще не имеет отношения. Но песня исполнялась для иностранной публики, и слова можно было бы использовать любые. Всё равно их никто не понимал. Но есть и другая сторона этой медали. С этим говнецом Россия вошла с десятку. Это почётно. И я, как человек любящий свою Родину, не могу не радоваться и гордиться. Так что поражения не было. И добавлю, желать поражения своей стране, в какой бы форме это не выражалось, это как минимум не патриотично.СЭМЭН Иваницкийэто представитель "русских баб" мОСКВАБАДА...одна чуркОта(((vilnap субботкинНе люблю когда выходцев с Юга называют презрительно "чурка". Я не националист. Есть много достойных и честных представителей со Средней Азии так и с Кавказа искренне уважающих и любящих Россию. Я лично знаком с таковыми. Среди русских тоже достаточно шелупони. По поводу Манижи, её на свет Божий вытащил и отправил на конкурс не Таджикистан, а наш родной российский Первый Канал.Владимир СиденкоНа сцене не было ни русской женщины, ни образа русской женщины, но глупость иногда бывает неотразима в женщине и Манеже это удалось.Анатолий Селивановэто было извращение Русской женщины, которое ждала вся еврожопа со своим пидорастическим шоу - а наш ужеНе1 канал всячески подпевает либерастам внутри страны. вы посмотрите - даже оформление заставок 1и2 гос.каналов в цветах - Бандерохохляндии!!! а фильмы, идущие на этих ГОсканалах(?) в большинстве снятых на хохляцких студиях - это Поддержка бандеровщины?????? в нашей стране?КочемлиВсе сериалы на главных каналах заполнены хохляцким производством. Кто-то работает на бандеру.Сепар ЛуганскийТамара Кульбацкая (Тюхтина)Она вошла в десятку лучших потому, что бред на уровне полного сумасшествия - это то чего Европа ждала от сборища под названием "Евровидение". Для России это позорище выставлять эту дурь на всеобщее обозрение. Можно было бы изменить в лучшую сторону мнение о Европе, если бы Манижа со своим бредом сивой кобылы оказалась на 39 месте. Но Европа осталась верной себе Маразм крепчает, дурдом празднует победу.КочемлиКто-то из музыкальных продюсеров захотел представить русскую женщину в неприглядном виде - оскорбительный текст, певица не русского происхождения в рабочей спецовке шпалоукладчицы. Не хватает одной детали - телогрейки.Р(Раиса Утропова (Соловьева)И я тоже рада тому, что не ей предоставили первое место. Это позор для России. Как была рада тому, что Сергей Лазарев занял первое место по результатам зрителей.ГМГеоргий МихалевЧто то слабовато как то. Надо хлеще что ли, помоев побольше, какашки тоже могут подойти. Да и народ что то разленился, нет массовости, так одиночные выступления.Александр ТокмаковВсё правильно сказано. О каком успехе какой-то таджички в борьбе за победу России мы можем говорить? Да никто и никогда и не думал ставить ей высшие баллы для достижения успеха. Всё было рассчитано на цирк, в котором хотели увидеть на что способна Россия и как она проглотит очередное издевательство над собой. К сожалению проглотили и не ответили. Дерьмократия....Рудольф ДегтяревВ целом выступление Манижи соответствует менталитету и культуре приезжих гастарбайтеров и мигрантов с Востока. Международная оценка не ошибочна. Остается вопрос к русофобам 1-го канала: какую цель они преследовали, организовав Манижу? Отныне уровень русофобства следует оценивать в "манижах".vilnap субботкинМанижа всего лишь орудие. Ищите того, того кто использовал это орудие.Комментировать
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