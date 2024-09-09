В Центре ´Покрова´ состоялся семинар для практикующих психологов из разных городов Беларуси.

6 сентября 2024 года в Центре поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ в Бобруйске состоялась супервизия сложных случаев в предабортном консультировании для практикующих психологов из разных городов Беларуси.
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