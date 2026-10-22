Лидеры «Хоукс» и «Мэджик» сцепились после завершения матча в Орландо (132:125). Паоло Банкеро устроил перепалку с Джейленом Джонсоном , а потом и с вмешавшимся в инцидент Дайсоном Дэниэлсом .
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