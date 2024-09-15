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Новое прочтение легендарной ´Ідыліі´ Дунина-Марцинкевича представили в Бобруйске.

Новое прочтение легендарной ´Ідыліі´ Дунина-Марцинкевича представили в Бобруйске.

Участников ´именного´ - Дунина-Марцинцевича - смотра пока не афишируют, но качество гарантируютЧто значит ´Ідылія´! Классикой в новом прочтении открыл свой 80-й сезон ´именной´ - Винцента Дунина-Марцинкевича - театр драмы и комедии в Бобруйске.

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