Новое прочтение легендарной ´Ідыліі´ Дунина-Марцинкевича представили в Бобруйске.

Участников ´именного´ - Дунина-Марцинцевича - смотра пока не афишируют, но качество гарантируютЧто значит ´Ідылія´! Классикой в новом прочтении открыл свой 80-й сезон ´именной´ - Винцента Дунина-Марцинкевича - театр драмы и комедии в Бобруйске.