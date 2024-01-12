Байден назвал атаки на Йемен соответствующими Уставу ООН и международному праву

США предприняли «адекватные ситуации действия», реализуя право страны на самооборону, согласно Уставу ООН и международному праву, написал американский президент Джо Байден 12 января в обращении к конгрессу по поводу ночных авиаударов по территории Йемена.
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