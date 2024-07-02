Продюсер Рудченко объяснил причину полного провала Орбакайте в Израиле

Певица Кристина Орбакайте после отмены концертов в России выступила в Израиле. На каждом концерте она пела песни с изображением своей матери Аллы Пугачевой на экране, но даже это не принесло ей большого успеха.
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