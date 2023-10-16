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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордан Форд перевел матч с «Голден Стэйт» в овертайм

Джордан Форд перевел матч с «Голден Стэйт» в овертайм

Последние минуты четвертой четверти предсезонного матча «Сакраменто» – «Голден Стэйт» прошли в напряженной борьбе.

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